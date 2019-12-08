Александр Бубнов: «Зенит» уже не упустит первое место, борьба будет идти только за второе «Зенит» опережает «Краснодар» на десять очков.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расклад наверху турнирной таблицы премьер-лиги перед зимним перерывом.

«Сейчас «Зенит» уже оторвался на десять очков от «Краснодара», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Теперь борьба будет только за второе место.

«Зенит» уже не упустит такого преимущества, но может еще и увеличить его. Но в борьбе за второе место не вижу явных фаворитов не вижу».

Напомним, в пятницу «Зенит» победил «Динамо» (3:0), а в субботу «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью (1:1).

Таким образом, по итогам 19 туров «Зенит» опережает «Краснодар» на десять очков, а ЦСКА и «Локомотив» – на 11. Турнир возобновится 1 марта.