Александр Бубнов: «Крылья Советов» и «Урал» будут играть на победу, но выйдет ничья

- «Крылья» находятся прямо на границе зоны вылета, «Урал» всего в трех очках впереди. И тем, и другим важно укреплять позиции, личная встреча — это, безусловно, неплохой шанс. Обе команды будут играть на победу, но выйдет ничья. Прогноз: 1:1, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.
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