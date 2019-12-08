Бартомеу не исключает уход Вальверде в следующем году

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу прокомментировал ситуацию о том, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде может в ближайшее время покинуть каталонцев.
– Его контракт рассчитан до 2021 года, но есть пункт, при котором весной клуб и тренер смогут решить, продолжать ли вместе. Останется ли тренер, зависит от многих факторов. В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трех лет должно быть достаточно, но решение должен принять он. Зависит от того, насколько он будет уставшим, хотя мне Вальверде кажется воодушевленным человеком, – сказал Бартомеу в эфире каталонского радио El Suplement.
Напомним, что Вальверде стал главным тренером «Барселоны» 29 мая 2017 года. Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Испании (2018 и 2019 годы), а в прошлой Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» (3:4).
В данный момент его клуб находится на первом месте в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал» (по 34 очка).
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