Шамиль Газизов: Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов - о работе Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС.

- Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не менялась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались, у него впереди большая работа. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что сразу после матча 19-го тура российской премьер-лиги президент ЦСКА жестко раскритиковал Егорова.