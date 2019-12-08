Шамиль Газизов: Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы

- Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не менялась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались, у него впереди большая работа. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС, - приводит слова Газизова «Чемпионат».
Напомним, что сразу после матча 19-го тура российской премьер-лиги президент ЦСКА жестко раскритиковал Егорова.
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна Победительница юниорского финала Гран-при Камила Валиева делится своими эмоциями после победы. 06.12.2019 20:47 Фигурное катание Киреева Ксения Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай «Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар