Шамиль Газизов: Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы - Советский спорт
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08 декабря 2019 11:44Футбол

Шамиль Газизов: Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов - о работе Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС.

- Моя позиция по Егорову уже всем известна. Она не менялась. Есть новый глава судейского корпуса, мы с ним встречались, у него впереди большая работа. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что сразу после матча 19-го тура российской премьер-лиги президент ЦСКА жестко раскритиковал Егорова.

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