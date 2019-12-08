«Зенит» не собирается продавать Дриусси Аргентинец играет за клуб с 2017 года.

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что руководство клуба не желает расставаться с нападающим Себастьяном Дриусси.

– Он молодой и интересный игрок, которым всегда интересуются прочие команды, но мы очень не хотим продавать его, как и любого другого нашего футболиста, потому что у нас в планах провести отличные кампании в российском чемпионате и Лиге чемпионов, – сказал Рибалта в интервью программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Отметим, что в «Зенит» Дриусси перешел летом 2017 года из «Ривер Плейта», подписав контракт до 2021 года. В 103 матчах за питерцев 23-летний аргентинец забил 20 мячей и сделал 18 голевых передач.

В этом сезоне Себастьян принял участие в 15 встречах своей команды, отметившись голом и ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.