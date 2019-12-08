Головин считает, что в матче с «Амьеном» игра шла до первого забитого гола «Монако» победил дома со счетом 3:0.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 17-тура чемпионата Франции против «Амьена» (3:0) прокомментировал итоговую победу своей команды.

– Тяжелая игра. Было много борьбы, позиционных атак, минимум голевых моментов. Неудивительно, что в такой ситуации многое решили стандарты. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить сначала после углового, а потом после штрафного. Наверное, можно сказать, что до игра шла до гола, поэтому важно, что мы открыли счет, а потом почти сразу забили еще дважды. После этого игра, по сути, была сделана. Очень рад, что мы добились победы в этой встрече, – рассказал Головин в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

В этом сезоне Александр принял участие в 13 матчах лиги 1, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его команда идет на девятом месте в турнирной таблице после 17 сыгранных туров (24 очка), имея матч в запасе.