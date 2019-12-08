Мигель Данни: В Лиссабоне «Зениту» надо играть только на победу Бывший полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями о предстоящем матче российской команды с португальской «Бенфикой».

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- Стартовая позиция для продолжения пути в Лиге чемпионов у «Зенита» лучше. Но в Лиссабоне ему надо играть только на победу! Даже о ничьей думать нельзя. Иначе «Бенфика» на своем поле этим тут же может воспользоваться. Дома она играет очень хорошо, создает моменты и забивает практически в каждом матче, - цитирует Данни «Матч ТВ».

Напомним, что встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится в ближайший вторник в Лиссабоне.