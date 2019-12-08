«Крылья Советов» - «Урал». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 19-го тура российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

Запасные: Конюхов, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.

Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начентся в 14:00 по московскому времени.