Бригада испанских судей рассудит «Бенфику» и «Зенит» в матче Лиги чемпионов - Советский спорт
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08 декабря 2019 13:34Футбол

Бригада испанских судей рассудит «Бенфику» и «Зенит» в матче Лиги чемпионов

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» назначена бригада испанских судей во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Его ассистентами назначены соотечественники Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник арбитра - Алехандро Эрнандес, ассистент видеопомощника арбитра - Рикардо де Бургос. Четвертый рефери - Сантьяго Хайме.

Напомним, что встреча состоится в ближайший вторник в Лиссабоне (Португалия).

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