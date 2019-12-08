Бригада испанских судей рассудит «Бенфику» и «Зенит» в матче Лиги чемпионов На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» назначена бригада испанских судей во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Новости СМИ2 Его ассистентами назначены соотечественники Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник арбитра - Алехандро Эрнандес, ассистент видеопомощника арбитра - Рикардо де Бургос. Четвертый рефери - Сантьяго Хайме. Напомним, что встреча состоится в ближайший вторник в Лиссабоне (Португалия).