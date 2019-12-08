Бригада испанских судей рассудит «Бенфику» и «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Его ассистентами назначены соотечественники Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник арбитра - Алехандро Эрнандес, ассистент видеопомощника арбитра - Рикардо де Бургос. Четвертый рефери - Сантьяго Хайме.
Напомним, что встреча состоится в ближайший вторник в Лиссабоне (Португалия).
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