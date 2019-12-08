Маурицио Сарри: Трансферы? Да это тоска смертная Главный тренер «Ювентус» ответил на вопросы о возможном усилении команды в январе.

В 15-м туре серии А «Ювентус» потерпел первое в нынешнем сезоне поражение, уступив в Риме «Лацио» со счетом 1:3. После этого итальянские журналисты поинтересовались у Маурицио Сарии, считает ли он необходимым усилить команду во время зимнего трансферного окна.

«Трансферный рынок – это последнее, чем я хочу заниматься в этой жизни, – цитирует тренера турирнцев Sky Sport Italia. – Мне нравится тренировать. Это моя работа, и как тренеру мне нужно искать пути для усиления игры моей команды. Разговоры же о трансферах – это тоска смертная».

После 15 туров «Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на два очка от «Интера». Следующий матч чемпионата команда Сарри проведет 15 декабря против «Удинезе» на своем поле.