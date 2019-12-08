Андрей Червиченко: Матч с «Ростовом» - последний шанс для «Спартака» зацепиться за пятое место

- Будет интересно. Последний матч между этими командами «Спартак» выиграл, но «Ростов» тогда играл вторым составом и правильно все рассчитал. Когда во втором тайме в той игре у «Ростова» вышло пару человек основы, у «Спартака» сразу же начались проблемы.
Для «Спартака» же сегодняшняя возможная победа — последний шанс зацепиться за 5 место и побороться за еврокубки, - цитирует Червиченко Sport24.ru.
Напомним, что встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (мск).
После 18 туров «Ростов» набрал 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак», имея в активе 22 очка, расположился на девятом месте.
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