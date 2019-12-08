Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть в гостях «Крылья Советов» Футболисты «Урала» обыграли «Крылья Советов» в гостевом матче 19-го тура российской премьер-лиги.

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Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Екатеринбурга. В составе хозяев поля голами отметились Никита Чернов (21-я минута) и Деян Радоньич (64). У гостей дублем отличился Павел Погребняк (43, 50), еще один мяч на счету Отмана Эль-Кабира (83).

После этой игр «Урал», имея в активе 24 очка, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 18 очками занимают 14-е место.

В следующем туре «Урал» 1 марта 2020 года в гостях сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Оренбург».