«Сочи» - «Рубин». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина» на матч 19-го тура российской премьер-лиги.

«Сочи»: Н.Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.

Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А.Заболотный.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберезкин, Иг.Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.

Запасные: Ив.Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Встреча состоится сегодня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 по московскому времени.