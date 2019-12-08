«Хетафе» обыграл в гостях «Эйбар» перед матчем против «Краснодара» - Советский спорт
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08 декабря 2019 16:02ФутболШарафудинов Виктор

«Хетафе» обыграл в гостях «Эйбар» перед матчем против «Краснодара»

Завершилась игра 16-го тура чемпионата Испании.

Матч испанской примеры «Эйбар» – «Хетафе» завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте ударом с правой под острым углом забил нападающий гостей Анхель Родригес.

На данный момент «Хетафе» занимает в примере четвертую позицию, набрав 27 очков в 16 турах. «Эйбар» идет на 16-м месте с 15 очками.

Беспроигрышная серия команды Хосе Бордаласа в чемпионате Испании длится пять матчей (три победы и две ничьи).

Свой следующий матч «Хетафе» проведет 12 декабря против российского «Краснодара» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится в пригороде Мадрида. Российскому клубу нужно будет обязательно побеждать для выхода в 1/16 финала.

В следующем туре примеры 14 декабря «Эйбар» сыграет в гостях с «Атлетиком», а 15 декабря «Хетафе» примет «Вальядолид».

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