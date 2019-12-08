Трое болельщиков «Спартака» вышли на свободу - Советский спорт
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08 декабря 2019 16:14ФутболШарафудинов Виктор

Трое болельщиков «Спартака» вышли на свободу

Поклонники красно-белых были задержаны в Санкт-Петербурге после матча «Зенит» – «Спартак».

Сегодня трое болельщиков московского «Спартака» были выпущены на свободу, отбыв административное наказание в виде семи суток административного ареста.

Об этом в «РИА Новости» рассказал сохранивший анонимность болельщик «Спартака», знакомый с ситуацией.

«Ребят отпустили сегодня. Изначально они получили 15 суток, но после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток», – сообщает источник.

После матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся 1 декабря, болельщики московской команды были привлечены к административной ответственности. Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение правонарушений 30 фанатам красно-белых.

Также стоит отметить, что фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Московский клуб обещал оказать Валерию юридическую помощь.

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