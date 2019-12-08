Трое болельщиков «Спартака» вышли на свободу

Сегодня трое болельщиков московского «Спартака» были выпущены на свободу, отбыв административное наказание в виде семи суток административного ареста.
Об этом в «РИА Новости» рассказал сохранивший анонимность болельщик «Спартака», знакомый с ситуацией.
«Ребят отпустили сегодня. Изначально они получили 15 суток, но после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток», – сообщает источник.
После матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся 1 декабря, болельщики московской команды были привлечены к административной ответственности. Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение правонарушений 30 фанатам красно-белых.
Также стоит отметить, что фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Московский клуб обещал оказать Валерию юридическую помощь.
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав