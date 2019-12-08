Миодраг Божович: К сожалению, нам сегодня не повезло Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Урала» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

– Думаю, что мы начали эту игру очень хорошо, агрессивно, смогли забить гол и имели еще один момент с участием Зиньковского. Потом мы пропустили, очень плохо начали второй тайм, пропустив еще. Ребята играли, старались, имели хорошие подходы, но соперник забил третий мяч. Претензий к игрокам у меня нет. Сегодня было видно, как они были хорошо заряжены. К сожалению, нам сегодня не повезло, - цитирует Божовича пресс-служба самарской команды.