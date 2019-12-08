Дмитрий Парфенов: Мы взяли три очка и уходим в отпуск с хорошим настроением Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

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– Хочу поблагодарить свою команду за этот матч. Она проявила характер, вернулась в игру и хорошо начала второй тайм, забив второй гол. Это была очень боевая встреча. В ее концовке мы удачно забили в третий раз. После этого «Крылья» организовали навал, давили. Но ребята смогли выстоять, они молодцы. Мы взяли три очка и уходим в отпуск с хорошим настроением, – цитирует Парфенова пресс-служба самарской команды.