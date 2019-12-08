Денис Глушаков: Всем известная история выматывала эмоционально Полузащитник «Ахмата» подвел итоги своих выступлений в 2019 году.

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На своей странице в Instagram Денис Глушаков прокомментировал вчерашний матч «Ахмата» и «Уфы» (0:1), а также дал оценку прошедшему футбольному году. Как для себя лично, так и для своей команды.

«Досадно так заканчивать футбольный год, – написал Глушаков. – «Уфе» быстро удалось забить, они сразу закрылись у своих ворот, мы старались, но так и не смогли забить. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам «Ахмата» – команда чувствует вашу поддержку, она так важна для нас, и мы будем делать все, чтобы исправить ситуацию весной и порадовать вас красивым футболом и победами.

Для меня лично это был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально. Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу – только в последних матчах чувствовал былую силу. Очень много важных очков «Ахмат» потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить. Сезон не закончен, и впереди у нас много тяжелой работы. 8 января выходим из отпуска и будем усиленно трудиться на зимних сборах, чтобы достойно сыграть весной».

В июне нынешнего года Глушаков расторг контракт со «Спартаком» после шести лет выступлений за московский клуб. В качестве свободного агента бывший капитан красно-белых подписал контракт с «Ахматом». В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник сыграл за грозненский клуб 14 матчей в РПЛ, забив один гол.

«Ахмат» после 19 туров занимает 12-е место, набрав 19 очков.