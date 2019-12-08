Президент «Урала»: В матче с «Крыльями Советов» ребята показали сегодня запредельную самоотдачу Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

- Ребята показали сегодня запредельную самоотдачу, они очень хотели выиграть. Несколько лет подряд последний матч перед зимней паузой мы проводим неудачно, проигрываем. Футболисты смотрят в турнирную таблицу, понимают все и очень хотели взять три очка. Благодарен им за мужество и мастерство, - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игр «Урал», имея в активе 24 очка, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга 1 марта 2020 года в гостях сыграет против ЦСКА.