«Спартак» – «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
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08 декабря 2019 17:58ФутболШарафудинов Виктор

«Спартак» – «Ростов». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 19-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Тиль, Мирзов, З.Бакаев, Мельгарехо, Крал, Зобнин, Умяров, Э.Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Баду, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Айртон Лукас, Гулиев, С.Бакаев, Шюррле, Ананидзе.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, И.Попов, Ионов, Норманн, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.

Запасные: Д.Попов, Бабурин, Вилюш, Ведерников, Маляров, Логашов, Сигурдарсон, Прошляков, Долгов.

Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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