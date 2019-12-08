«Бетис» обыграл «Атлетик» благодаря хет-трику Хоакина 38-летний капитан севильцев забил три мяча в ворота басков.

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Матч 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» – «Атлетик» завершился со счетом 3:2. Все три мяча в составе «Бетиса» забил капитан команды Хоакин.

38-летний атакующий полузащитник оформил хет-трик за 20 минут. На второй минуте Хоакин метко пробил с лета после навеса Эмерсона, на 11-й закрутил мяч в дальний нижний угол с 14 метров, а на 20-й реализовал выход один на один.

На 44-й минуте Иньяки Уильямс «размочил» счет, реализовав пенальти, а на 75-й Юри Берчиче сократил отставание «Атлетика» до минимума, но спастись от поражения баски не смогли.

Неудача в Севилье прервала 3-матчевую выигрышную и 5-матчевую беспроигрышную серии «Атлетика». В пяти предыдущих турах клуб из Бильбао добился четырех побед при одной ничьей.

«Бетис» в свою очередь одержал третью победу подряд. Севильцы поднялись на 11-е место, набрав 22 очка. «Атлетик» занимает шестую строчку с 26 очками после 16 матчей.

В следующем туре «Атлетик» 14 декабря сыграет дома с «Эйбаром», а «Бетис» 15 декабря встретиться в гостях с «Эспаньолом».