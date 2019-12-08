«Сочи» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ - Советский спорт
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08 декабря 2019 18:29ФутболГичунцев Артур

«Сочи» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Рубин» завершился вничью – 1:1. В составе хозяев отличился Душан Лагатор. У гостей это сделал Евгений Марков.

Таким образом, команда Эдуардо Докампо, набрав 19 очков, вышла на 13-е место в таблице РПЛ, а «Сочи», у которого 15 очков, по-прежнему занимает последнюю, 16-ю позицию.

В следующем туре «Сочи» сыграет против тульского «Арсенала», а казанский клуб примет «Тамбов». Обе игры пройдут 1 марта 2020 года.

РПЛ. 19-й тур

«Сочи» – «Рубин» – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 39 Лагатор, 1:1 – 49 Марков.

«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Лагатор, Бурмистров (Колдунов, 62), Померко (Цаллагов, 74), Мостовой, Мевля, Карапетян (Заболотный, 52), Полоз.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Данченко, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 84), Коновалов, Зуев (Кипиани, 87), Давиташвили (Кварацхелия, 46), Марков.

Предупреждения: Колдунов (63), Марков (85).

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