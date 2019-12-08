Леонид Федун: Победим ли Карпина? Будем стараться

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.
«Победим ли Карпина? Будем стараться», – передает слова Леонида Федуна «Чемпионат».
На данный момент тренером «Ростова» является Валерий Карпин, при котором «Спартак» становился серебряным призером чемпионата России.
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