Леонид Федун: Победим ли Карпина? Будем стараться Встреча пройдет на «Открытие Арене» и стартует в 19.00 мск.

Загрузка... Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем против «Ростова» в 19-м туре РПЛ. «Победим ли Карпина? Будем стараться», – передает слова Леонида Федуна «Чемпионат». На данный момент тренером «Ростова» является Валерий Карпин, при котором «Спартак» становился серебряным призером чемпионата России.