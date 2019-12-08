Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры - Советский спорт
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08 декабря 2019 19:12ФутболГичунцев Артур

Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры

Ранее этот статус принадлежал Альфредо Ди Стефано.

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» – «Атлетик» Бильбао полузащитник андалусийского клуба Хоакин Санчес забил три мяча за 18 минут.

Таким образом, 38-летний испанец стал самым возрастным автором хет-трика в истории примеры. Ранее этот статус принадлежал экс-форварду мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано, который сделал этот в 37 лет.

Добавим, что встреча «Бетис» – «Атлетик» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

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