Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» – «Атлетик» Бильбао полузащитник андалусийского клуба Хоакин Санчес забил три мяча за 18 минут.
Таким образом, 38-летний испанец стал самым возрастным автором хет-трика в истории примеры. Ранее этот статус принадлежал экс-форварду мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано, который сделал этот в 37 лет.
Добавим, что встреча «Бетис» – «Атлетик» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
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