«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль

Матч 19-го тура чемпионата РПЛ «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 1:4.

После первого тайма ростовчане выигрывали лишь 0:1. Полузащитник сборной Казахстана Бактийор Зайнутдинов открыл счет на 22-й минуте, а на 45-й капитан «Ростова» Ивелин Попов не реализовал пенальти. Удар болгарина парировал вратарь москвичей Александр Максименко.

По ходу второго тайма гости добились перевеса 3:0. На 53-й минуте после передачи Эльдора Шомурдова забил Алексей Ионов, а на 79-й отличился Дмитрий Чистяков.

На 81-й минуте команда Доменико Тедеско «размочила» счет стараниями Эсекьеля Понсе, но последнее слово осталось за гостями. На 83-й минуте Зайнутдинов оформил дубль.

«Спартак» не может выиграть три тура кряду. Ранее были ничья с «Уралом» (0:0 гостях) и поражение 0:1 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Ростов» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения).

«Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.

В первом матче после зимнего перерыва «Спартак» в первых числах марта сыграет в гостях с «Динамо». «Ростов» возобновит сезон выездной игрой против «Ахмата».

РПЛ

19-й тур

«Спартак» – «Ростов» – 1:4 (0:1)

Голы: Понсе, 81 – Зайнутдинов, 22, 83; Ионов, 53; Чистяков, 83.

Нереализованный пенальти: Попов (Р), 45.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Тиль (Шюррле, 72), Мирзов (С.Бакаев, 80), З.Бакаев, Мельгарехо, Крал, Зобнин, Умяров, Э.Понсе, Ларссон.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, И.Попов, Ионов (Долгов, 90+2), Норманн, Зайнутдинов (Саплинов, 87), Байрамян, Шомуродов (Сигурадарсон, 74).

Предупреждение: Джикия, 38, Крал, 42, Умяров, 77 – Попов, 18, Саплинов, 90+2.