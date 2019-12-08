«Сочи» объявил о назначении Федотова Ранее он тренировал «Урал» и московский «Арарат».

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Пресс-служба «Сочи» сообщила о назначении российского специалиста Владимира Федотова на должность главного тренера команды. Он приступит к своим обязанностям в 2020 году.

«Владимир Федотов – новый тренер «Сочи». Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба – 7-е место», – говорится в официальном Twitter клуба.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.