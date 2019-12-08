«Сочи» объявил о назначении Федотова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 декабря 2019 21:07ФутболГичунцев Артур

«Сочи» объявил о назначении Федотова

Ранее он тренировал «Урал» и московский «Арарат».

Пресс-служба «Сочи» сообщила о назначении российского специалиста Владимира Федотова на должность главного тренера команды. Он приступит к своим обязанностям в 2020 году.

«Владимир Федотов – новый тренер «Сочи». Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба – 7-е место», – говорится в официальном Twitter клуба.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения
Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.   05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем
Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Косторная только за компоненты получает на 8 баллов выше конкуренток   Алена Косторная: Каждая из нас – отдельная личность Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом, Щербакова – вторая, Трусова – третья
Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео) Тедеско рискнул, выпустив на матч всего одного номинального защитника Джикию, и поплатился. «Ростов» забил четыре, а мог даже шесть, если бы Байрамян не пробил в перекладину, а Попов с пенальти – в руки Максименко. 08.12.2019 20:58 Футбол Зибрак Артем
Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
21:07 Футбол «Сочи» объявил о назначении Федотова
20:53 Футбол «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль
20:36 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» находится в отличной форме
20:33 Хоккей Квартальнов – о поражении от «Авангарда»: Мы, тренеры, что-то сделали не так
20:21 Футбол «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги
20:13 Хоккей ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»
20:01 Хоккей «Локомотив» обыграл по буллитам «Северсталь», дважды уступая по ходу встречи
19:48 Хоккей «Салават Юлаев» одолел в гостях «Нефтехимик»
19:45 Биатлон Екатерина Юрлова-Перхт: На стойке у меня произошла заминка
19:36 Хоккей «Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции
19:31 ММА Александр Волков: В поединке с Фергюсоном Хабиб будет осторожен
19:22 Футбол «Лестер» разгромил «Астон Виллу», одержав восьмую победу подряд, Варди сделал дубль
19:12 Футбол Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры
19:04 Биатлон Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой
19:00 Футбол «Спартак» – «Ростов». Крал играет в защите. Онлайн
18:58 Футбол Леонид Федун: Победим ли Карпина? Будем стараться
18:44 Фигурное катание Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить
18:43 Баскетбол РФБ подозревает, что один из матчей мужской суперлиги был договорным
18:29 Футбол «Сочи» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
18:23 Футбол «Бетис» обыграл «Атлетик» благодаря хет-трику Хоакина
Лукашенко уехал из резиденции Путина, так и не сделав заявлений для прессы
Неделя Ростова: особняк министра, больница без врачей, скромность футболиста
Казанцев больше не будут предупреждать о камерах на дорогах
Итоги недели: чистка асфальта лопатами, летающие лыжники и тагильские библиотеки
Власти Невинномысска распродают историческую недвижимость за 1 рубль
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика