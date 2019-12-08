Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Ростова».

В матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 1:4. После игры главный тренер Доменико Тедеско дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Соперник сыграл хорошо, – сказал Тедеско. – У «Ростова» сильные нападающие, и они сыграли очень эффективно. Пять раз ударили по воротам и забили четыре мяча. Мы же пробили по воротам раз десять и забили только один гол. Вот вам и разница.

Я бы сегодня не разбирал чьи-то индивидуальные ошибки. У нас было шесть или семь ребят младше 21-го года. Иногда ты платишь высокую цену за такой выбор, но игра – это единственный способ развивать их способности. Мы хотим, чтобы молодые игроки прогрессировали. Результат тот, какой есть, но я не думаю, что мы играли плохо.

Я провел вместе с командой семь недель. Мы работали очень интенсивно и провели время с пользой. Что-то сделали, но основная работы впереди. Впереди сборы, а весной предстоит еще 11 матчей».

После 19 туров «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.