Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет Главный тренер «Ростова» прокомментировал крупную победу своей команды над «Спартаком».

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В матче 19-го тура ростовский клуб прервал неудачную серию, разгромив в гостях «Спартак» со счетом 4:1. Валерий Карпин после матча дал комментарий в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

«Прежде всего счет понравился, – отметил Карпин. – У нас были хорошие игры, но нужного результата не добивались. Первый тайм очень понравился. Во втором тайме же подустали и было трудно держать высокий темп. Слава Богу, что все удачно сложилось. Наверное, даже хорошо, что пенальти не забили, ведь выйдя при 2:0 на второй тайм могли бы подраслабиться.

Что касается удара Попова, то победителей не судят. Это в том смысле, что мы сегодня все равно выиграли. Это было решение игрока. Не забил все ругают, забил бы – все аплодировали бы. Еще 50 раз пробьет, 50 раз забьет. Игрок сам берет на себя ответственность. Наши штатные пенальтисты – Попов и Ионов. Ионов, например, не бил паненкой, но тоже не забил.

Много моментов бывает, когда футболист тебя не слушает. Зайнутдинов не исключение. А ведь в футболе мелочей не бывает. Важно и то, что ты делаешь на поле, и то, что ты делаешь вне поля. Вплоть до отношения к питанию. Он много пропустил из-за травмы и только сейчас набрал ту форму, которую мы от него ожидали. А осенне-зимняя часть чемпионата, к сожалению, закончилась. С ним был разговор еще до игры с «Уралом». Как раз о том, как нужно готовиться после травмы, как восстанавливаться, как к тренировкам относиться и т.д. Бахтиер все сделал как нужно, и вот соответственно премия.

Мы в группе лидеров, и я скажу, что мы идем с опережением графика. Я не ждал такого результата этой команды в этом году. Летом за три недели поменяли полностью философию игры, и я не ждал, что это сразу же будет приносить результат. Поэтому можно поставить твердую четверку команде. Был неудачный отрезок с точки зрения результата, хотя делали все то же самое, что и сегодня. Вся разница в том, что сегодня забили, а вот с «Уралом» – не забили».

«Ростов» вышел на третье место, опередив по дополнительным показателям ЦСКА и «Локомотив». У всех трех клубов по 34 очка.