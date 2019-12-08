«Брайтон» и «Вулверхэмптон» выдали результативную ничью в АПЛ У «волков» дублем отметился португалец Диогу Жота.

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Брайтон» – «Вулверхэмптон» завершился с результатом 2:2.

Все голы были забиты в первом тайме. Португальский нападающий гостей Диогу Жота открыл счет на 28-й минуте после подачи Рауля Хименеса, но затем «Брайтон» вырвался вперед. В коротком интервале с 34-й по 36-ю минуты отличились Нил Мопе и Дави Преппер. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 2:2, ведь Жота на 44-й минуте оформил дубль, отметившись метким ударом с близкого расстояния. Во втором тайме голов не было.

«Вулверхэмптон» не знает в АПЛ поражений в 11 матчах кряду, и для «волков» это лучшая беспроигрышная серия на высшем уровне с сентября 1962 года.

В турнирной таблице «Вулверхэмптон» занимает шестое место, набрав 24 очка. Столько же у идущего пятым «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» располагается на 12-й позиции, набрав 19 очков.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 15 декабря примет «Тоттенхэм», а «Брайтон 16 декабря сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».