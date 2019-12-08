Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 декабря 2019 22:17ФутболГичунцев Артур

Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков

Ранее стало известно, что фанаты покинули трибуны на 30-й минуте.

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (4:1), а также прокомментировал поведение болельщиков, которые покинули трибуны на 30-й минуте в поддержку акции «Болельщик – не преступник».

«Выиграли уверенно как по игре, так и по счету. Если бы забили пенальти – забили бы в раздевалку, и игра была бы сделана. Приятно так уходить на перерыв. У нас была серия без побед. Во втором тайме играли открыто, никаких автобусов – отсюда и голы. Дождь? На поле он не чувствовался.

Они – неотъемлемая часть футбола. Они нужны, и проблему надо решать. Дискомфорта от пустой трибуны не почувствовал – только почувствовал, что меня очень хорошо слышно. Наверное, впервые в этом сезоне! Боялся что-то ляпнуть.

В курсе проблемы, и поддерживаю акцию фанатов. И не только я, на самом деле. Перед игрой Джикия сказал – мол, давайте поддержим на 30-й минуте, сделаем паузу. Как видите, никто не был против», – цитирует Песьякова Sport24.ru.

Напомним, болельщики остались недовольны массовым задержанием фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ (0:1).

Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Косторная только за компоненты получает на 8 баллов выше конкуренток   Алена Косторная: Каждая из нас – отдельная личность Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом, Щербакова – вторая, Трусова – третья
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Президент WBO: Джошуа ждет бой с Усиком в течение 180 дней Джошуа победил Руиса единогласным решением судей Джошуа за бой с Руисом заработает около 70 миллионов долларов
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
«Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью «Быки» и армейцы бились за три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в чемпионате в роли главного преследователя «Зенита», но в итоге разошлись миром, еще больше увеличив отставание от лидера РПЛ. 07.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:31 Футбол Евгений Бушманов: Воздержусь от оценки Тедеско. Он, как и я, тренер
22:17 Футбол Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков
22:08 Футбол «Брайтон» и «Вулверхэмптон» выдали результативную ничью в АПЛ
21:47 Футбол Хавбек «Ростова» Норманн: Мы были сильнее «Спартака»
21:39 Футбол Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет
21:30 Футбол Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков
21:24 Футбол Байрамян – о матче со «Спартаком: Мы вышли умирать, и удача была на нашей стороне
21:07 Футбол «Сочи» объявил о назначении Федотова
20:53 Футбол «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль
20:36 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» находится в отличной форме
20:33 Хоккей Квартальнов – о поражении от «Авангарда»: Мы, тренеры, что-то сделали не так
20:21 Футбол «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги
20:13 Хоккей ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»
20:01 Хоккей «Локомотив» обыграл по буллитам «Северсталь», дважды уступая по ходу встречи
19:48 Хоккей «Салават Юлаев» одолел в гостях «Нефтехимик»
19:45 Биатлон Екатерина Юрлова-Перхт: На стойке у меня произошла заминка
19:36 Хоккей «Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференции
19:31 ММА Александр Волков: В поединке с Фергюсоном Хабиб будет осторожен
19:22 Футбол «Лестер» разгромил «Астон Виллу», одержав восьмую победу подряд, Варди сделал дубль
19:12 Футбол Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в истории примеры
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Транспортный тариф, распродажа муниципальных активов, список ремонта дорог
Власти Невинномысска распродают историческую недвижимость за 1 рубль
Многодетная семья из Белгородской области борется за звание лучшей в эфире у Малахова
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика