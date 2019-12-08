Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков Ранее стало известно, что фанаты покинули трибуны на 30-й минуте.

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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (4:1), а также прокомментировал поведение болельщиков, которые покинули трибуны на 30-й минуте в поддержку акции «Болельщик – не преступник».

«Выиграли уверенно как по игре, так и по счету. Если бы забили пенальти – забили бы в раздевалку, и игра была бы сделана. Приятно так уходить на перерыв. У нас была серия без побед. Во втором тайме играли открыто, никаких автобусов – отсюда и голы. Дождь? На поле он не чувствовался.

Они – неотъемлемая часть футбола. Они нужны, и проблему надо решать. Дискомфорта от пустой трибуны не почувствовал – только почувствовал, что меня очень хорошо слышно. Наверное, впервые в этом сезоне! Боялся что-то ляпнуть.

В курсе проблемы, и поддерживаю акцию фанатов. И не только я, на самом деле. Перед игрой Джикия сказал – мол, давайте поддержим на 30-й минуте, сделаем паузу. Как видите, никто не был против», – цитирует Песьякова Sport24.ru.

Напомним, болельщики остались недовольны массовым задержанием фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ (0:1).