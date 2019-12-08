Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности - Советский спорт
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08 декабря 2019 23:37ФутболГичунцев Артур

Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности

Встреча прошла на «Открытие Арене».

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре бывшей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова».

«Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности. Гости применили жесткий прессинг на чужой половине поля, максимально затрудняли начало атак. Когда же красно-белым удавалось вырваться дальше середины, «Ростов» уже успевал вернуться назад, вынуждал их развивать позиционные атаки, с которыми сейчас большие проблемы.

Подопечные Валерия Карпина были быстрее, агрессивнее, мастеровитее и значительно лучше выглядели функционально — спартаковцы находились в постоянном цейтноте, под большим давлением. Вдобавок у «Ростова» отсутствовал только Еременко, тогда как у «Спартака» целая группа игроков, из-за чего пришлось перестраивать заднюю и среднюю линии. И это вынужденные изменения напрямую повлияли на результат», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После этой игры «Спартак» занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.

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