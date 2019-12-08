Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре бывшей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова».
«Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности. Гости применили жесткий прессинг на чужой половине поля, максимально затрудняли начало атак. Когда же красно-белым удавалось вырваться дальше середины, «Ростов» уже успевал вернуться назад, вынуждал их развивать позиционные атаки, с которыми сейчас большие проблемы.
Подопечные Валерия Карпина были быстрее, агрессивнее, мастеровитее и значительно лучше выглядели функционально — спартаковцы находились в постоянном цейтноте, под большим давлением. Вдобавок у «Ростова» отсутствовал только Еременко, тогда как у «Спартака» целая группа игроков, из-за чего пришлось перестраивать заднюю и среднюю линии. И это вынужденные изменения напрямую повлияли на результат», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
После этой игры «Спартак» занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав «Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав «Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью «Быки» и армейцы бились за три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в чемпионате в роли главного преследователя «Зенита», но в итоге разошлись миром, еще больше увеличив отставание от лидера РПЛ. 07.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий