Андрей Тихонов: Нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался после игры Встреча прошла на «Открытие Арене».

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил слова уважения главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

Накануне, 8 декабря его подопечные со счетом 1:4 уступили на домашней арене «Ростову» в 19-м туре РПЛ.

«Ростов» более цельная команда. Он может сыграть и в прессинг, и на контратаках. Но нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался на интервью после игры. Это вызывает уважение. Когда человек при таком счете спокойно говорит разумные вещи, это значит, что он знает, что делать. Да, сейчас он находится в поиске, но нужно учесть, что сейчас вылетели три основных игрока обороны», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».