«Милан» одолел «Болонью» в матче серии А - Советский спорт
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09 декабря 2019 00:54ФутболГичунцев Артур

«Милан» одолел «Болонью» в матче серии А

Таким образом, «россонери» одержали вторую победу подряд.

Футболисты «Милана» нанесли домашнее поражение игрокам «Болоньи» в 15-м туре серии А – 3:2.

В составе красно-черных по голу забили Кшиштоф Пентек Тео Бернар Франсуа и Джакомо Бонавентура. У хозяев отличился Никола Сансоне. Еще один мяч в свои ворота отправил Тео Бернар Франсуа.

«Милан» набрал 20 очков и вышел на 10-е место в таблице. У «Болоньи» 16 очков и 12-я строчка.

В следующем туре «россонери» сыграют с «Сассуоло», а «Болонья» встретится с «Аталантой». Обе игры пройдут 15 декабря.

Серия А. 15-й тур

«Болонья» – «Милан» – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – 15, пенальти Пентек, 0:2 – 32 Тео, 1:2 – 40, автогол Тео, 1:3 – 46 Бонавентура, 2:3 – 84, пенальти Сансоне.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Поли, Схаутен (Сванберг, 46), Ольсен (Орсолини, 78), Джемаили (Сантандер, 64), Сансоне, Паласио

«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Кессиэ, Беннасер (Биглия, 70), Бонавентура (Лукас Пакета, 79), Сусо, Пионтек, Чалханоглу (Кастильехо, 85).

Предупреждения: Бани (14), Беннасер (21), Томиясу (74), Паласио (77), Сантандер (81), Романьоли (83).

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