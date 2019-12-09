Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 09:50ФутболЛипкин Антон

Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака»

Поляки приехали на реванш после драки в Латвии в 2016 году.

В ноябре в Калининградской области были задержаны 19 фанатов «Легии», которые пересекли границу для драки с фанатами «Спартака», сообщает TVN24.

Поляки приехали в Россию ради оговоренного заранее реванша после поражения в драке с фанатами красно-белых в 2016 году в Латвии. При этом их заверили, что полиция не помешает драке, так как ее представители получили взятку ради того, чтобы не вмешиваться.

Драка 33 на 33 на голых кулаках должна была произойти рядом с трассой между польской границей и Калининградом. Однако, когда фанаты «Легии» прибыли на условленное место, их окружила полиция в сопровождении беспилотников и вертолетов. В итоге после задержания и допроса полякам были предъявлены обвинения в нарушении пребывания в России. Их экстрадировали на родину и запретили въезд на территорию РФ в течение пяти лет.

Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай
Еще по теме:
«Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака» Попов - об игре против «Спартака»: Мы больше хотели победить
Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения
Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» «Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова. 08.12.2019 20:21 Хоккей Домрачев Владислав
Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
10:24 Футбол Агент Сергеева: Ведем переговоры со многими клубами, в том числе ЦСКА
10:17 Гандбол Амброс Мартин: Игра с Румынией стала полезной для сборной России
10:10 Хоккей Игорь Бобков: От невызова в сборную двоякие ощущения
10:05 Хоккей Защитник Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала
09:59 Футбол «Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии
09:50 Футбол Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака»
09:49 Бокс Поветкин - о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар
09:29 Хоккей Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь
09:17 Хоккей Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно
09:12 Футбол Брендан Роджерс: Теперь эта команда в истории «Лестера»
09:00 Футбол Попов - об игре против «Спартака»: Мы больше хотели победить
08:39 Футбол «Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти
08:20 Хоккей Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
08:07 Бокс Следующий бой Джошуа может пройти на стадионе «Тоттенхэма»
07:47 Хоккей Майк Салливан: Я восхищен формой Малкина
07:32 Хоккей Главный тренер «Флориды»: Бобровский контролировал игру
07:17 Хоккей «Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме
06:49 Хоккей «Флорида» победила «Сан-Хосе», Бобровский признан первой звездой матча
06:33 Хоккей Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»
06:16 Хоккей «Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
Итоги недели: борьба с первым снегом, коммунальные аварии, гибель миллиардера
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Оренбургской области вновь подорожало дизельное топливо
В Казани на благоустройство парков и скверов направили рекордные 1,5 млрд рублей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика