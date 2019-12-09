Рядом с Калининградом задержаны 19 фанатов «Легии», приехавших на драку с фанатами «Спартака» Поляки приехали на реванш после драки в Латвии в 2016 году.

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В ноябре в Калининградской области были задержаны 19 фанатов «Легии», которые пересекли границу для драки с фанатами «Спартака», сообщает TVN24.

Поляки приехали в Россию ради оговоренного заранее реванша после поражения в драке с фанатами красно-белых в 2016 году в Латвии. При этом их заверили, что полиция не помешает драке, так как ее представители получили взятку ради того, чтобы не вмешиваться.

Драка 33 на 33 на голых кулаках должна была произойти рядом с трассой между польской границей и Калининградом. Однако, когда фанаты «Легии» прибыли на условленное место, их окружила полиция в сопровождении беспилотников и вертолетов. В итоге после задержания и допроса полякам были предъявлены обвинения в нарушении пребывания в России. Их экстрадировали на родину и запретили въезд на территорию РФ в течение пяти лет.