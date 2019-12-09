Хосеп Гвардиола: В настоящий момент «Сити» не может конкурировать с топ-клубами В субботу «Манчестер Сити» потерпел уже четвертое поражение в чемпионате.

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Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в дерби со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед» здорово защищается, и хорошо убегает в контратаки. Мы пытались играть в свой футбол. Это тот уровень, с которым мы сталкиваемся во встречах с «Ливерпулем», «Барселоной», «Реалом» или «Ювентусом». Реальность такова, что в настоящий момент мы не можем конкурировать с ними. Нам надо это осознать и двигаться дальше», - цитирует специалиста The Mirror.

После поражения от «Юнайтед» в активе «Сити» осталось 32 очка. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков, а от идущего вторым «Лестера» - на шесть. «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает пятое место.

В 17-м туре «МЮ» дома примет «Эвертон», а «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Арсеналом». Обе встречи состоятся 15 декабря.