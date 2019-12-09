Стивен Джеррард: Три игрока «Селтика» были в офсайде, но мы играем в стране, где не используют VAR - Советский спорт
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09 декабря 2019 10:36ФутболЛипкин Антон

Стивен Джеррард: Три игрока «Селтика» были в офсайде, но мы играем в стране, где не используют VAR

«Рейнджерс» проиграл «Селтику» в финале Кубка шотландской лиги.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард остался недоволен работой арбитров в финале Кубка шотландской лиги с «Селтиком» (0:1).

«Обычно финалы решаются в больших моментах, – приводит Goal.com слова Джеррарда. – И они сложились не в нашу пользу. Мы пропустили со стандартного положения, которого не должны были допускать. Но если допустил, то нужно лучше обороняться.

Три игрока «Селтика» были в офсайде, но, к сожалению, мы играем в стране, где не используется VAR. Хотя эта система и что-то отбирает у игры, так что солгу, если скажу, что на 100 процентов сторонник ее введения.

Но одно я знаю точно – судьям нужна поддержка и помощь, потому что очень много вещей – не только в отношении нашего клуба, но и вообще – они могут упустить».

Отметим, что единственный гол на 60-й минуте забил француз Кристофер Жюльен.

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