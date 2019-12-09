Роман Березовский: Какие-то позиции в «Сочи» дублируются, а крайних полузащитников не хватает «Сочи» ушел на перерыв на последнем месте.

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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался о кадровых проблемах команды.

«У нас нет крайних полузащитников, зато перенасыщена линия центральных защитников, – приводит слова Березовского официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Возможно, это произошло из-за того, что нам пришлось собирать команду по ходу сезона. Какие-то позиции у нас дублируются, по три человека, а крайних полузащитников не хватает».

Напомним, в воскресенье в заключительном матче перед зимним перерывом в чемпионате «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). После игры было объявлено, что новым главным тренером команды стал Владимир Федотов, ранее работавший с «Оренбургом».

Дебютант премьер-лиги остается на последнем месте в турнирной таблице с 15 очками.