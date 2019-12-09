Доменико Тедеско: Болельщики имеют право свистеть, когда команда проигрывает 1:4 «Спартак» проиграл два матча подряд в РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после матча с «Ростовом» (1:4).

«Конечно, болельщики имеют право свистеть, когда команда проигрывает 1:4, но я не уверен, что этот свист был в мой адрес. Возможно, дело в игре команды и результате, но я уверен, что в матче с «Ростовом» мы не наиграли на такой плохой результат», - цитирует наставника Sport24.ru.

«Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли «Зениту» на выезде, но вы помните, какая была игра. Проиграли «Ростову», но это тоже сильный соперник», - добавил Тедеско.

Напомним, перед игрой с «Ростовом» красно-белые на выезде уступили «Зениту» 0:1.

Всего под руководством Тедеско «Спартак» сыграл семь матчей, в которых набрал 8 очков.

В турнирной таблице красно-белые занимают десятое место. Команда набрала 22 очка.

В 20-м туре подопечные Тедеско сыграют с «Динамо» на выезде. Встреча состоится 1 марта.