Стефано Пиоли – о победе над «Болоньей»: Это еще одна причина поверить в наши способности

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Болоньей» (3:2) в 15-м туре серии A на «Стадио Ренато Далль’Ара».
«Наша цель – следующая игра и все, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Нам нужно ориентироваться на позитивные ощущения. Это была отличная игра между двумя атакующими командами, которые стремились забивать голы.
Это еще одна причина поверить еще больше в наши способности. У нас есть мастерство, к нему нужно добавить правильную интенсивность».
Отметим, что «Милан» одержал вторую подряд победу в чемпионате, набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.
В следующем туре 15 декабря «россонери» сыграют дома с «Сассуоло».
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