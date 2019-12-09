Кашшаи назначен на матч «Атлетико» – «Локомотив»

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи будет обслуживать матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Локомотив».
Помогать 44-летнему венгру будут лайнсмены Гиорги Ринг и Венцель Тот, а также четвертый арбитр Тамаш Богнар. За систему видеоповторов (VAR) будут отвечать представители Польши Шимон Марчиняк и Томаш Квятковски.
Отметим, что ранее в нынешнем сезоне Кашшаи не работал на матчах Лиги чемпионов.
30 ноября 2005 года венгр судил победны для «Локомотива» матч группового этапа Кубка УЕФА с «Маккаби» из Петах-Тиквы (4:0) и назначил пенальти в ворота российской команды, который соперник не реализовал.
Напомним, независимо от результата матча с «Атлетико» «Локомотив» останется на четвертом месте в группе D.
Матч «Атлетико» – «Локомотив» пройдет 11 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало игры – 23:00 (мск).
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