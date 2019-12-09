Иванов получил отрицательную оценку за матч «Арсенал» – «Локомотив» Арбитр допустил три ключевые ошибки.

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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о работе арбитра Сергея Иванова в матче 19-го тура премьер-лиги «Арсенал» – «Локомотив».

«Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти на 68-й минуте в ворота «Локомотива», не удалил за вторую желтую карточку на 42-й минуте (Дмитрия) Баринова и не назначил на 79-й минуте в ворота «Арсенала» пенальти за фол на (Бенедикте) Хеведесе, – приводит Sport24.ru слова Егорова. – Оценка у арбитра за матч отрицательная».

Напомним, «Арсенал» забил все четыре гола во втором тайме: дубль на счету Евгения Луценко, по голу забили полузащитник Игорь Горбатенко и серб Горан Чаушич.

В нынешнем сезоне Иванов работал на десяти матчах в премьер-лиге. Также он отсудил один матч Кубка России и четыре игры в Лиге Европы.