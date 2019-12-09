Николай Наумов – о высказывании Гинера: Он бывает иногда резок, но его можно понять Президент ЦСКА обвинил главу Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова в продажности.

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова Евгения Гинера о нынешнем судействе в российском футболе.

– Высказывание Гинера было не этичным. Видимо, сказано на эмоциях. Но чтобы предъявлять такие обвинения, нужно иметь веские основания и доказательства, что Егоров связан с деньгами или еще чем-то. Конечно, Евгений Леннорович бывает иногда резок. Но его тоже можно понять. У него тяжелая ситуация с клубом. Из-за нехватки средств малейшие ошибки судей воспринимаются, как какой-то заговор, – цитирует Наумова «Спорт день за днем».

Также он отметил, что президент московского клуба обладает огромным влиянием на принятие тех или иных решений в российском футболе. Поэтому его высказывания могут оказать существенное воздействие на судейский корпус.

Напомним, что Евгений Гинер после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно высказался в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, обвинив его в продажности.