Клубы с посещаемостью более 50 процентов будут получать дополнительные средства от РПЛ - Советский спорт
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09 декабря 2019 18:21ФутболКорегин Владислав

Клубы с посещаемостью более 50 процентов будут получать дополнительные средства от РПЛ

Это станет дополнительной стимуляцией российских команд в работе с болельщиками.

Президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что команды, имевшие 50 и более процентов посещаемости в прошлом сезоне, будут получать дополнительные средства от премьер-лиги. Об этом сообщает ТАСС.

– Это стимулирует команды уделять больше внимания работе с болельщиками. Например, в командах появились матч-менеджеры и менеджеры по маркетингу, к стадионам стали предъявляться повышенные требования по безопасности и комфорту. В этом сезоне при распределении доходов впервые учитывается коэффициент заполняемости трибун на домашних матчах, уже пятый сезон подряд на стадионы приходит все больше и больше зрителей.

Также он отметил, что, начиная с этого сезона, стали впервые разрабатываться и применяться специальные алгоритмы, особым способом формирующие календарь турнира. При этом РПЛ стала непосредственным участником процесса лицензирования клубов, разработав дополнительные критерия для участия в лиге.

Напомним, что чемпионат России сезона-2019/20 стартовал с 12 июля и завершится 17 мая следующего года.

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