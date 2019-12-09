Лэмпард подтвердил, что Рюдигер готов сыграть против «Лилля» В нынешнем сезоне немецкий защитник сыграл только в одном матче АПЛ.

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Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард во время предматчевой пресс-конференции заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» рассказал о состоянии немецкого защитника Антонио Рюдигера, восстановившегося от травмы.

– Хорошо, что он вернулся. Он хорошо тренировался и сделал много своей физической работы. По его состоянию я понимаю, что Тони готов сыграть. С точки зрения построения оборонительных действий, он хороший защитник для нас. Поэтому давайте посмотрим, какой вклад он сможет привнести в игру нашей команды, – цитирует Лэмпарда официальный сайт английского клуба.

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в одной игре АПЛ, сыграв 45 минут в матче против «Вулверхэмптона» (5:2).

Отметим, что ближайшую игру лондонцев в еврокубках пропустят защитник Фикайо Томори и нападающий Оливье Жиру, пропустившие сегодняшнюю тренировку из-за повреждений.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» пройдет 10 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 23.00 по московскому времени. На данный момент, «Челси» занимает третью строчку в группе H, имея в своем активе 8 набранных очков.