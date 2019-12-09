Сергей Прядкин: Мы обеспокоены реакцией болельщиков Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал акцию болельщиков, которые покинули трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России.

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- Мы обеспокоены реакцией болельщиков. Уже отправляли запросы по первому случаю в Петербурге. Футбола без болельщиков не существует. Мы хотим, чтобы всем на стадионе было комфортно. При этом хотим, чтобы все соблюдали правила поведения. Совсем недавно проводили круглый стол с представителями фанатов, и в этой встрече было много позитивного. Мы выражаем обеспокоенность происходящим, но пока хотели бы воздержаться от комментариев.