Йордан Осорио: «Зениту» не нужно думать, как сильно «Бенфика» играет дома - Советский спорт
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09 декабря 2019 21:06ФутболГичунцев Артур

Йордан Осорио: «Зениту» не нужно думать, как сильно «Бенфика» играет дома

Колумбиец, арендованный у «Порту», дал совет своим партнерам по команде.

Защитник «Зенита» Йордан Осорио высказался перед матчем против «Бенфики» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет во вторник, 10 декабря и стартует в 23.00 мск.

«Прекрасно помню это ощущение – ты игрок «Порту» и выходишь на матч с «Бенфикой». Это похоже на матчи «Зенита» со «Спартаком». Такие воспоминания добавят мне сил во вторник.

Что особенного в атмосфере «Эштадиу да Луш»? Все дело в болельщиках, которые здорово поддерживают команду на своем поле. Но нам не нужно думать, как сильно «Бенфика» играет дома. Надо позаботиться о том, чтобы самим сыграть как можно лучше и одержать важную победу», – цитирует игрока «Матч ТВ».

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