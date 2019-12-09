Валерий Карпин – о судействе в РПЛ: В каждом туре есть недовольные команды

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу качества работы арбитров в российском футболе.
– Если я сниму с себя табу и начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь. Я бы стал говорить еще более эмоционально и еще более жестко, чем Гинер. В каждом туре не один клуб, не два и даже не три, а половина команд недовольна. Про меня говорят, что я эмоциональный, могу высказать судьям, но ведь говорят и Федотов, Божович, Гончаренко. Это происходит постоянно, значит, не все так хорошо, – сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Его команда находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове, обвинив его в продажности.
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий Хорен Байрамян: Карпин нашел нужные слова. Еще и видео включил! После матча «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Хорен Байрамян и Дмитрий Чистяков. 08.12.2019 22:29 Футбол Григорьевская Юлия Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий