Валерий Карпин – о судействе в РПЛ: В каждом туре есть недовольные команды - Советский спорт
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09 декабря 2019 21:10ФутболКорегин Владислав

Валерий Карпин – о судействе в РПЛ: В каждом туре есть недовольные команды

50-летний специалист уверен, что судейские ошибки происходят постоянно.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу качества работы арбитров в российском футболе.

Если я сниму с себя табу и начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь. Я бы стал говорить еще более эмоционально и еще более жестко, чем Гинер. В каждом туре не один клуб, не два и даже не три, а половина команд недовольна. Про меня говорят, что я эмоциональный, могу высказать судьям, но ведь говорят и Федотов, Божович, Гончаренко. Это происходит постоянно, значит, не все так хорошо, – сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Его команда находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове, обвинив его в продажности.

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