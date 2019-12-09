Гончаренко прокомментировал игру ЦСКА в текущем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гочаренко рассказал о проблемах столичного клуба в текущем сезоне.
«Хотелось и верили, что будем стабильнее. Может, были даже стабильнее, чем в прошлом сезоне. Все равно ждали большего. И тренеры «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» могут сказать : 2-3 очка не добрали из-за стабильности.
Во втором тайме не хватает сил? Всегда стараемся играть в атаку, с позиции силы. Даем посыл команде: вне зависимости от уровня соперника и турнира должны стараться победить. Формируем психологию победителей. Чтоб молодые не боялись любого. Всегда думаем не о ничьей или поражении, а о том, как переиграть соперника», – сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Валерий Гладилин: Провал «Спартака» – результат летней селекции Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не удивлен поражением красно-белых от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 08:53 Футбол Усачев Владислав Гинер против судей, Запашный против фанатов. Чем запомнился 19-й тур «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 10:06 Футбол Безъязычный Алексей Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:36 ММА Ващенко Сергей «Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей Пожиратель звезд. Русский Гулливер съел в Бостоне главного конкурента Овечкина «Колорадо» одержал шестую победу подряд и по потерянным очкам вышел на единоличное первое место на Западе. 08.12.2019 14:42 Хоккей Славин Виталий У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав