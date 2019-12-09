Гончаренко прокомментировал игру ЦСКА в текущем сезоне На данный момент его команда занимает четвертое место в таблице РПЛ.

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гочаренко рассказал о проблемах столичного клуба в текущем сезоне.

«Хотелось и верили, что будем стабильнее. Может, были даже стабильнее, чем в прошлом сезоне. Все равно ждали большего. И тренеры «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» могут сказать : 2-3 очка не добрали из-за стабильности.

Во втором тайме не хватает сил? Всегда стараемся играть в атаку, с позиции силы. Даем посыл команде: вне зависимости от уровня соперника и турнира должны стараться победить. Формируем психологию победителей. Чтоб молодые не боялись любого. Всегда думаем не о ничьей или поражении, а о том, как переиграть соперника», – сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».