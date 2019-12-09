Валерий Карпин: Отыграть отрыв у «Зенита» практически нереально На данный момент питерский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что чемпионом России в этом сезоне станет «Зенит».

«Отыграть такой отрыв у «Зенита» практически нереально. Все будут стараться, но, повторюсь, практически нереально. «Зенит» не проиграет так много. Уже будет сложно бороться с ними за первое место. Для этого в оставшихся 11 турах «Зенит» должен проиграть четыре матча, а кто-то из конкурентов должен выиграть все 11 матчей», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл чемпионский титул.