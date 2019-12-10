Сергей Семак: Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда Встреча пройдет в Лиссабоне.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем против «Бенфики» в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы «Бенфику» не боимся. Но это очень титулованная команда – и в Португалии, и в Европе. Нас ждет очень интересная игра.

Любой спортсмен, выходя на поле, хочет побеждать. Но ничья – это результат, который более выгоден нам, а не «Бенфике». Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это наша главная задача. А дальше посмотрим, стоит отвлекаться нам на «Лейпциг» или не стоит.

Мы будем выкладываться по полной. У нас есть проблемы. Но у нас есть кому заменить травмированных и дисквалифицированных», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, встреча «Бенфика» – «Зенит» состоится в Лиссабоне и стартует в 23.00 мск.